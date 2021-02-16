سفير سلطنة عمان بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده إلى سامح شكري

قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده إلى سامح شكري وزير الخارجية.
وأشاد سامح شكرى خلال لقائه بسفير سلطنة عُمان، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، كما أشاد بدور سلطنة عُمان البناء على مختلف الأصعدة العربية والدولية، مؤكدًا أن السفير الرحبي سيلقى كل الدعم لتعزيز العلاقة بين البلدين.
بدوره قدم السفير عبد الله الرحبي الشكر لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وتمنياته له بالصحة ومزيدًا من التقدم والرقي لمصر الشقيقة وشعبها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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