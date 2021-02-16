كارثة بالهند.. غرق أتوبيس في قناة مائية.. والحصيلة مفجعة

لقي عشرات الهنود مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر غرق "أتوبيس" كانوا يركبونه في مياه مجرى مائي، وفق ما ذكرت صحف هندية.

قالت أخبار الصحف الهندية، إن السبب الرئيسي في الحادثة لا يزال قيد الدراسة، إلا إن الأتوبيس الذي كان محملًا بأكثر من طاقته، كان سببًا ورائها.

ووفق التقارير الصحفية، فالحصيلة اليوم في الهند "مفجعة"، حيث لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في الحادثة.

ونقلت عن قاضي المحكمة الجزئية الهندية، أفيندرا كومار تشودري، قوله إن ستة أشخاص نجوا بعد الحادث الذي وقع في ولاية ماديا براديش.

وأضاف تشودري أن أكثر من 46 شخصا كانوا على متن الأتوبيس، رغم أنها معدة لحمل 34 شخصا فقط.

ولأجل المساعدة في انتشال ضحايا الواقعة، أوقف المسؤولون إمداد القناة بالمياه من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ.

وبحسب أرقام الشرطة الهندية، فإن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث الطرق بأنحاء الهند.