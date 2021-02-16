"التعاون الإسلامي" يدين محاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي على مطار أبها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، محاولة الاعتداء الجديدة بطائرة (مفخخة) دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- على أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة، محملًا هذه المليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.
وجدد التأكيد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم.
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