تعليق الرحلات الجوية بين روسيا وبريطانيا لمدة شهر آخر لمكافحة كورونا

مدد مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة شهر آخر، وحتى يوم 16 مارس المقبل.
وجاء في بيان مقر العمليات، الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "قرر مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 16 مارس 2021، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين".
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