الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: القصف الصاروخي على أربيل يهدد استقرار المنطقة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على أربيل، مساء أمس الاثنين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الصاروخي على أربيل يهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة بأكملها.

ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة هجمات أربيل بأنها "متهورة" وتشكل تهديدات خطيرة للاستقرار.

كما حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل.

وشددت الأمم المتحدة على أنه لا يمكن السماح لأعمال شرسة مثل الهجوم في أربيل بتقويض الاستقرار، مؤكدة أن الوحدة الوطنية والتضامن سيهزمان محاولات تأجيج التوترات.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن هجوم أربيل، الذي وقع بالقرب من المطار، تم عبر 14 صاروخا وتسبب في مقتل مدني وإصابة 9 أخرين.

وقالت القيادة الأمريكية بالعراق أن تسعة أمريكيين أصيبوا في هجمات اربيل وقتل مدني أجنبي واحد، بينما قال التحالف الدولي إنه لم يقتل أي أمريكي في الهجوم الصاروخي.

وأعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.