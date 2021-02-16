بعد وصوله السعودية.. كل ما تريد معرفته عن أكبر خزان غاز مسال في العالم

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "زامل للصناعة"، وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال، إلى مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بالرياض.
ونرصد خلال السطور القادمة تفاصيل هذا الخزان.
يعد هذا الخزان أحد أكبر الخزانات الفولاذية في العالم، بحسب ما ذكرته شركة "زامل" للصناعة.
يبلغ طول الخزان الواحد 62,8م، وبقطر 9,4م، ويزن أكثر من 820 طنًا، يكفي لتخزين أكثر من 4 ملايين لتر.
كما تم تصنيعه من قبل شركة "الزامل للصناعة" بمشاركة أكثر من 60 شابًا سعوديًا.
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