طريقة دخول منصة مدرستي التعليمية لطلبة الابتدائية حتي الثانوية بالخطوات لتعليم عن بعُد

دخول منصة مدرستي الجديد لطلبة الابتدائية حتي الثانوية نستعرضه مع حضراتكم الان وذلك في ظل الازمة الراهنة من ازمة ارتفاع حصيلة اصابات كوفيد 19، حيث تعمل منصة مدرستي على استكمال التعلم عن بعُد فى ظل الظروف القائمة التي دفعت المملكة العربية على توقيف وتعطيل الدراسة داخل المملكة العربية السعودية والاعتماد الكلي الراهن على المواقع التعليمية التي جاءت منصة مدرستي التعليمية احدي افضل تلك المواقع التعليمية والتي نتابعها ونستعرضها من خلال موقعكم اقرا نيوز الاخباري

دخول منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية منصة الكترونية مفعلة من وزارة التعليم السعودي لحماية الطلاب من نقل عدوي كوفيد 19 مابين الابناء، حيث يتيح الموقع امكانية التواصل مع السادة المعلمين وامكانية التزام الحضور المدرسي وامكانية كذلك التعليم الكامل عن بعُد فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 وفي ظل ارتفاع حصيلة الاصابات المسجلة من وزارة الصحة السعودية، حيث من خلال موقع مدرستي سيتمكن الطالب السعودي يومياً من حل الواجب ومن اثبات حضوره المدرسي، ومن التقييم عن بعُد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل الصحيحة على الموقع.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

بامكانكم الان التسجيل على منصة مدرستي والاستفادة بالكم الهائل من المعلومات الموجود على المنصة فور ماتم تفعيلها من وزارة التعليم السعودية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة مدرستي الرسمي

الدخول على ايقونة تسجيل دخول

ادخال اسم المستخدم

ادخال اسم الطالب او المعلم او السيد ولي الامر

البدء فى اختيار الخدمة التي ترغب بالاستفسار حولها

النقر فى النهاية على ايقونة تسجيل وستحصلون على منصة تعليمية متكاملة

علماً على ان منصة مدرستي تعمل بالدوام الدراسي يومياً للاتباع الاجرائات الاحترازية المتبعة من قبل الوزارة فى ظل ازمة فيروس كوفيد 19.