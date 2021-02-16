“مباشر” منصة مدرستي التعليمية رابط.. madraSaTi.sa

يهتم التلاميذ بجميع المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية بـ منصة مدرستي التعليمية رابط ، فهي العصب الرئيسي للتعليم عن بعد خلال الفترة الحالية، حيثُ تمكن الطلاب من التواصل مع الجهات التعليمية المختلفة، وتُعد بمثابة شبكة تواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر، ويتم ذلك من خلال التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية فسوف يتمكن الطالب من تفعيل الدخول ويستطيع متابعة كل ما يدور بالمنصة من شرح دروس، وحل واجبات مختلفة لجميع المواد الدراسية.

منصة مدرستي التعليمية رابط

صرح القائمين بـ منصة مدرستي الإلكترونية عن التحديثات التي تتم كل فترة زمنية ليتم من خلالها تسهيل عملية التعلم والقضاء على المشاكل التي قد يتعرض لها الطالب أثناء محاولة الدخول أو تصحيح الأخطاء التي قد يتركها الطالب في الواجبات بدون قصد، كما يتم تسهيل إلقاء الدروس الأون لاين من قبل جميع الكوادر التعليمية بكافة درجاتها، ويتم تيسير الخدمات بالكامل ليتمكن العاملين بالمهام الإدارية التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بالدراسة عن بُعد لمتابعة اليوم الدراسي بشكل طبيعي خلال فترة الدراسة، ودون الحاجة للذهاب للمدارس خلال الفترة الحالية التي يمر بها كافة البلاد بالعالم.

خطوات تسجيل الدخول بمنصة مدرستي

على الطالب اتباع العديد من الخطوات للتمكن من تسجيل الدخول منصة مدرستي وتأتي تلك الخطوات على المنوال التالي:

فتح البحث عبر محركات البحث وإضافة منصة مدرستي تسجيل الدخول

النقر على حساب مايكروسوفت للتمكن من التسجيل لجميع العاملين والطلاب

فتح تطبيق توكلنا واسترداد الاسم المسجل به مع إضافة كلمة السر

الضغط لفتح الصفحة والدخول.

آلية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

عند الدخول يجب على الطلاب إثبات الحضور للمنصة من خلال النقر على سجل الحضور والغياب، مع اختيار الحضور ليتم تلقي الدروس ويمكن التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لـ مدرستي التعليمية

النقر على حساب مايكروسوفت والكوادر التعليمية

الضغط لإرفاق بيانات المستخدم بالكامل

النقر على الجدول الدراسي

اختيار المادة الدراسية وأسم الدرس

الضغط على كلمة حضور الدرس

وسوف يسجل تلقائياً الدخول للمنصة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكن للطلاب الدخول لمنصة مدرستي التعليمية من خلال الرابط الرسمي الذي أضيف من قبل وزارة التعليم السعودي.