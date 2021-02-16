رابط منصة مدرستي الجديد 1442 للتعليم عن بعد وخطوات تسجيل الدخول

رابط منصة مدرستي الجديد 144 , يبحث الطلاب عن خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي لكي يستكملون مسيرتهم التعليمية في الفصل الدراسي الثاني بدون الذهاب للمدارس بل عن بعد لكي يتمكنوا الدخول للامتحانات وهم مطمئنين دون أن يواجهوا أي مشاكل وأيضًا للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا والذي انتشر بالآونة الأخيرة، ولذلك لكيفية تسجيل الدخول يمكنك متابعة السطور التالية .

رابط منصة مدرستي الجديد 1442

الحكومة السعودية تحاول أن تقدم خدمات التعليم بشكل إلكتروني للطلاب دون ذهابهم للمدارس والتعرض لفيروس كورونا المنتشر، واستطاعت أن تقدم خدمة التعليم عن بعد استكمال تعليم الطلاب بدون الذهاب للمدرسة.

ولذلك المملكة العربية السعودية أطلقت منصة مدرستي للتعليم والتي من خلالها سوف يتعلم الطلاب عن بعد بدون النزول نهائي من منازلهم، وتتميز المنصة بتعدد خدماتها للطالب ولولي الأمر ومساعدتهم في متابعة التعليم من خلال المنزل.

أولًا عليك القيام بالدخول لموقع منصة مدرستي التي أعلنت عليها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

وعند الدخول للموقع يمكنك تسجيل الدخول من خلال كلمة السر الخاصة به واسم المستخدم.

واضغط للدخول ولكن في حالة كنت لا تمتلك عزيزي الطالب حساب فعليك سوى إنشاء حساب جديد.

وعند النجاح في الدخول يمكنك كتابة جميع بياناتك واضغط عليها، ويجب أن تحتفظ باسم المستخدم وكلمة السر للدخول بهم في أي وقت.

ومن خلال الخطوات يكون تم نجاحك في تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.

خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد 1442

موقع منصة مدرستي

يعتبر موقع منصة مدرستي واحد من البوابات التعليمية التي تساعد الطلاب التعليم عن بعد في ظل فيروس كورونا المنتشر، والآن عزيزي الطالب لتكميل مسيرتك التعليمية فما عليك الآن سوى تسجيل الدخول لموقع منصة مدرستي، ومتابعة دروسك بكل سهولة.