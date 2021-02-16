رابط منصة مدرستي السعودية للتعلم عن بعد || رؤية جديدة للتعليم بالتفاصيل والشرح خطوات التسجيل

يتذايد البحث عن رابط منصة مدرستي السعودية من قبل طلاب المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية، العامة للدخول على المنصة ومتابعة البرامج التعليمية التي تقدمها المنصة الإلكترونية المتميزة، التي أنشأتها وزارة التعليم في المملكة حتى يستكمل الطلاب الدراسة عن بعد في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، فكان لابد من أبتكار وسائل جديدة للتعلم غير الوسائل التقليدية وذهاب الطلاب إلي المدارس وتلقي الحصص والدروس في المدارس، وحققت المنصات الإلكترونية الهدف الذي أنشأت من أجله وهي التواصل بين المدرسة والطلاب عن بعد.

بداية أنطلاق منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الوزير حمد آل شيخ، على أطلاق المنصات الإلكترونية لتستمر المنظومة التعليمية في تأدية واجبها نحو الطلاب الراغبين في تلقي دروسهم بأمان من منازلهم، فأطلقت منصة مدرستي يوم 15 أغسطس عام 2020، ثم أطلقت عدة قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد أيضاً وهي قنوات عين التخصصية وعددها 24 قناة تليفزيونية، تغطي جميع الصفوف في مراحل التعليم الأساسي.

الدخول على رابط المنصة الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. يقوم الطالب بتسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به بنظام نور.

تسجيل رمز التحقق الشخصي في الصورة.

الضغط مرة أخرى على تسجيل الدخول وبذالك يتم عملية الدخول.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي السعودية الإلكترونية نظام نور

الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي. الضغط علة أيقونة تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول المنصة ” أسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بالطالب”. الضغط على زر تسجيل الدخول وبذالك يتم عملية دخول المنصة.

خطوات الدخول على رابط منصة مدرستي عن طريق حساب مايكروسوفتوزارة التعليم السعودية

تعكف وزارة التعليم السعودية على توفير الوسائل التكنولوجية للتعلم عن بعد، لكي تسهل على الطلاب الحصول على المناهج التعليمية بسهولة، في ظل الإغلاق التي يعيشه العالم وليس المملكة وحدها، وإغلاق المدارس والجامعات فكان التعليم عن بعد هو أمن الوسائل لتقديم المحتوى التعليمي.