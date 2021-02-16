منصة مدرستي رابط دخول madrasati.sa وطريقة الدخول وإضافة الواجبات والأنشطة المدرسية 1442

منصة مدرستي، تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي تم إطلاقها في العام الماضي في الفصل الدراسي الثاني بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وعند بدء العام الدراسي الجديد 1442 تم تحديث منصة مدرستي وتزيدها بالكثير من الخدمات التي تؤهل الطلاب لمتابعة دروسهم المقررة عليهم، وقد حققت منصة مدرستي نجاحاً كبيراً في الفصل الدراسي الأول، وفي تلك المرحلة يزداد البحث عن رابط منصة مدرستي بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يستكمل الطلاب من خلال المسيرة الدراسية لهم في كل مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، وسوف نستعرض الآن معكم رابط منصة مدرستي فتابعونا.

رابط منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي من أكثر اللينكات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي من قبل الطلاب والمعلمين لاستكمال المسيرة التعليمية من خلالها، حيث توفر منصة مدرستي للطلاب الكثير من الخدمات وعلى رأسها متابعة شرح المناهج المقررة عليهم وتقديم الواجبات من خلال الحصص الافتراضية، وتعتبر منصة مدرستي بديل جيد للمدارس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

الضغط على مايكروسوفت لتسجيل الدخول.

الدخول على الحساب وكتابة البيانات الخاصة بالطالب عبر تطبيق توكلنا.

الضغط على كلمة تسجيل.

بعد الدخول عبر موقع منصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الدخول على مقررات ومصادر المنصة.

تحديد الأنشطة التعليمية وإضافة النشاط.

كتابة رقم السؤال ورقم الصفحة من الكتاب المدرسي.

تحديد طريقة تسليم النشاط.

يتم الضغط على استعراض النشاط.

رابط دخول منصة مدرستيطريقة إضافة الوجبات المدرسية 1442

وبذلك نكون استعرضنا عليكم متابعينا الكرام رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية وطريقة إضافة الأنشطة والواجبات المدرسي على المنصة، نتمنى لكل الطلاب النجاح والتوفيق.