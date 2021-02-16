رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي المفعل madrasati.sa

يعد رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي هو أكثر ما يشغل أولياء الأمور والطلبة والطالبات والمدرسين، وذلك منذ تفشي وباء كوفيد المستجد، حيث اتجهت الكثير من الدول التي تضررت من وباء كوفيد من تطوير المنظومة التعليمية لديها وإنشاء منصات تعليمية عن بعد، وقد قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستي للتعلم عن بعد لمساعدة الدارسين في استكمال دراستهم مع الحفاظ على حياة الطلبة والطالبات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي وطريقة التسجيل على الموقع للاستفادة من خدماته.

رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي

منذ تفشي وباء كوفيد من العام الدراسي الماضي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة تعليمية عن بعد باسم مدرستي، وكذلك قناة عين التعليمية لتوفير المادة العلمية لأبنائها، وذلك للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار وباء كوفيد المستجد، إلا أنه ومنذ انطلاق منصة مدرستي التعليمية وجد العديد من المشاكل في رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي إلا أن وزارة التربية والتعليم السعودية تقوم على حل تلك المشكلة أول بأول وقد تم أطلاق رابط منصة مدرستي المفعل لتسجيل الدخول على المنصة بكل سهولة ويسر بدون وجود أي أخطاء أو مشاكل فنية.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي

يعد من متطلبات التسجيل على منصة مدرستي أن يكون الطالب لديه برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 وأن يكون لديه حساب شخصي مسجل به، وفي حالة وجود البرنامج والرغبة في التسجيل على منصة مدرستي الإلكترونية يرجى أتباع الخطوات الأتية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السعودي.

ثم نقوم باختيار منصة مدرستي من القائمة الرئيسية.

ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته المسجلة على مايكروسوفت وتفعيل البريد الإلكتروني الخاص به.

ثم الضغط على زر التسجيل.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم رابط منصة مدرستي المفعل وطريقة التسجيل في المنصة، وسوف نواليكم بالتحديثات أول بأول.