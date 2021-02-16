المغرب يتلقى نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وبهذا يكون المغرب قد حصل حتى الآن على مليون جرعة من لقاح سينوفارم إضافة إلى ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا الذى طوره معهد سيروم الهندى للمصل واللقاح.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والتى تستلزم حصول كل شخص على جرعتين، وذلك فى إطار خططه لتطعيم 80 % من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة بالمجان.