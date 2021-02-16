الكاظمى: هجوم أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، أن العمل الإرهابى الذى استهدف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بفتح تحقيق مشترك مع حكومة الإقليم للقبض على منفذى الهجوم.





وأضاف الكاظمى، "نسعى إلى إبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها"، متابعا أن "هذا العمل الإرهابى يأتى مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع فى المنطقة". وكانت وزارة الداخلية فى حكومة إقليم كردستان بالعراق، قد أعلنت عن وقوع هجوم بمطار أربيل الدولى، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.

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