وزارة الصحة الروسية تكشف عدد الدول التي منحت موافقة على استخدام ”سبوتنيك...

ذكر مسؤول في وزارة الصحة الروسية اليوم الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا تم تسجيله في 27 دولة حتى الآن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به فيليب رومانوف، رئيس قسم تنظيم تداول الأدوية بوزارة الصحة، خلال مؤتمر مؤتمر حول التعاون الاستراتيجي مع روسيا، ردا على سؤال عن الاستثمارات في البلاد فيما يتعلق بتطوير "سبوتنيك V".
وقال رومانوف: "فيما يتعلق بمستوى انتشار الابتكارات التي أنجزتها روسيا، تجدر الإشارة إلى أن لقاح سبوتنيك V سجل في 27 دولة، والعملية لا تزال في بداياتها، لذلك لدينا توقعات إيجابية بشأن الآفاق الاستثمارية".
وأكد المسؤول وجود اهتمام كبير في العالم باللقاحات الروسية ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن "المخاوف من التلقيح أصبحت بشكل عام من الماضي".
وتم تسجيل "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، حتى الآن في كل من روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا والجمهورية الصربية (التابعة للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار
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