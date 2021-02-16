كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، عن قيام سلطات الاحتلال بمنع بعض الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل، من تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد وصولهم مراكز التطعيم، لأنهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة أن "بعض الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد منذ سنوات عديدة بدون حمل الجنسية، منعوا من تلقي اللقاح المضاد لكورونا حتى بعد أن وصلوا إلى مركز التطعيم المخصص، لمن ليس له جنسية والمتواجد في تل أبيب"، مشيرة إلى أنه تقرر عدم تطعيمهم رغم أن بعضهم حملوا شهادة الإقامة في البلاد وأنهم مهددون بالخطر على حياتهم.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحديث يدور عن فلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إما بسبب تعاونهم الأمني مع إسرائيل أو ميولهم الجنسية.
وانتقدت منظمة الأطباء لحقوق الإنسان هذا التصرف، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إعطاء اللقاح للفلسطينيين دون تمييز، ومن جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تجري تدقيقا في الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تحرم الفلسطينيين المقيمين لديها من تلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.