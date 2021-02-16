بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم .. تفاصيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن بعثة أمنية إسرائيلية، زارت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء أمس الإثنين.
وذكرت الهيئة أن "البعثة الأمنية الإسرائيلية وصلت مطار الخرطوم، عبر طائرة خاصة".
وأشارت إلى أن الطائرة غادرت المطار بعد نصف ساعة من هبوطها فيه، دون معلومات إضافية.
ولم يصدر تأكيد إسرائيلي أو سوداني رسمي، عن هذه الزيارة.
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