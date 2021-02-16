خطوات الحجز في لقاح فيروس كورونا عبر تطبيق صحتي

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محمد سياف - ابو ظبي - سمح تطبيق صحتي في المملكة العربية السعودية الآن حجز المواطنين السعوديين لأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث تزايد بحث السعوديين في المملكة عن طريقة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا للوقاية من المرض وذلك بعد توضيح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بوصول الكثير من الدفعات جديدة من لقاح فيروس كورونا في السعودية، وأكد على أهمية التسجيل في منصة صحتى من أجل حجز موعد التطعيم في المملكة، وأكدت الحكومة السعودية على توفير جرعات بكميات كبيرة لحماية المواطنين أو المقيمين من وباء فيروس كورونا

تطبيق صحتي بالمملكة العربية السعودية

بداية من شهر فبراير لعام 2021 م وفرت وزارة الصحة السعودي منصة صحتي لحجز لقاح كورونا، وأتاحت عند التسجيل في تطبيق صحتي إمكانية التعرف على التفاصيل الخاصة بك من حيث:

موعد التطعيم الخاص بفيروس كورونا بالمملكة

كذلك أماكن الوحدات الصحية والحالة الصحية للمسجل في موقع صحتي

معرفة آخر أخبار عن وباء كورونا

خطوات الحجز في لقاح فيروس كورونا عبر التسجيل في تطبيق صحتي