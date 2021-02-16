لينك منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الدخول الى المنصة بشكل مباشر 1442

منصة مدرستي التعليمية، يعتبر أمر التعليم عن بعد الآن داخل المملكة العربية السعودية هو الامر الاهم في سلسلة النقاشات الخاصة بالتعليم وسير العملية التعليمية السعودية، ونخص بالذكر اليوم منصة مدرستي التعليمية، حيث أنها احتلت مكانة كبيرة جداً منذ اطلاق وزارة التربية والتعليم السعودية لها، حيث تعتبر في الاحصائيات الأخيرة أكثر المنصات التعليمية داخل المملكة دخول للزوار، ويرتفع عد الاقبال عليها بشكل كبير جداً عن أي منصة تعليمية الكترونية اخرى داخل المملكة، من قبل الطلاب أو اولياء الأمور الخاصين بهم على حد سواء.

منصة مدرستي التعليمية

تمكن منصة مدرستي التعليمية الطالب والمعلم من الاتصال بشكل مباشر وسريع عن طريق الانترنت، حيث كان من المعروف في السابق أن الاتصال يتم بين المعلمين والطلاب في الفصول الدراسية في المدرسة، ولكن جاءت المنصة موفرة لجميع هذه الخدمات، بما فيها جميع الامور التي يمكنها أن تقرب الطالب من المعلم، والتي كانت تحدث في الفصل المدرسي تماماً، مثل اتاحة امكانية للمعلم بمعرفة قائمة بأسماء الطلاب الذين دخلوا إلى المنصة وحضروا الدرس أم تغيبوا عنه، وكذلك امكانية اعطاء المعلم للطلاب بعض الواجبات المنزلية ليقوموا بأدائها، وامكانية معرفة من من الطلاب قام بالفعل بأداء واجبه، ومن منهم تخلف عنه، كما تتيح المنصة العديد من الخدمات التي من شأنها توصيل الافكار التعليمية إلى الطالب بمنتهى السهولة، عن طريق العديد من الوسائل التعليمية المبتكرة والحديثة.

ادخل على رابط منصة مدرستي التعليمة عن طريق الضغط هنا .

. اضغط على كلمة طالب حتى تدخل إلى المنصة في قسم الطلاب.

اكتب بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك الاسم وكلمة المرور.

اختر أي خدمة تريدها على المنصة وانقر عليها، واعلم أن الوقت الذي تقضيه على المنصة محسوب ويعرفه معلميك.

"جديد" رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول

رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد