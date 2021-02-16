خدمات منصة مدرستي وكيفية دخول الحصص على منصة مدرستي

منصة مدرستي تعتبر من أهم المنصات التي أطلقت بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على استمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتتيح المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكافة الطلاب والمعلمين سواء الاشتراك في الحصص أو التسجيل في الاختبارات، وغيرها من الخدمات التعليمية المختلفة، لذلك سوف نتناول خلال السطور القليلة التالية المزيد من التفاصيل عن خدمات منصة مدرستي، ومميزاتها وكيفية الدخول عليها.

حرصاً من الحكومة السعودية على استكمال العملية وتقديم خدمة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم المقررات التعليمية للطلاب عن بعد دون الحاجة للخروج والذهاب إلى المدارس وأطلقت عليها منصة مدرستي وهى تعتبر المنصة الرسمية للوزارة وعملت على توفير الكثير من العناصر والأدوات التعليمية المختلفة التي تمكن الطلاب من التواصل والتفاعل بشكل مستمر مع المدرسين.

كما أتاحت للطلاب العديد من الخدمات المميزة مثل الفيديوهات التعليمية التي يمكن رؤيتها في أي وقت، وقامت الحكومة بإنشاء رابط إلكتروني خاص بتلك المنصة للدخول خلاله والاستفادة من خدماتها وتتيح المنصة أيضا إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المدرسين لمعرفة مستوى ذويهم من خلالها.

قامت الحكومة بتخصيص رابط إلكتروني خاص بالدخول إلى منصة مدرستي الرسمية، ولكن قد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عطل في هذا الرابط منا دفع الكثير من الطلاب للبحث عن هذا الرابط على شبكة الإنترنت حيث تعتبر المنصة المعبر الرسمي للتعليم عن بعد بالإضافة للقنوات التعليمية التي تم إنشائها للحد من انتشار فيروس كورونا لذلك يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الدخول للمنصة بكل سهولة والتسجيل عليها في أي وقت على مدار 24 ساعة من خلال الضغط على الرابط التالي هنا.

يبحث الكثير من الطلاب بالمملكة السعودية عن طريقة حضور الحصص الدراسية حيث يقوم المدرسين بمتابعة أسماء الطلاب الحاضرين لتحديد نسب الحضور ويمكن للطلاب القيام بتسجيل حضورهم الحصص في الفصول الافتراضية باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة مدرستي التعليمية على شبكة الانترنت هنا.

يدخل الطالب بعد ذلك إلى أيقونة التواصل المجتمعي حتي يتمكن من الحصول على رابط الدرس كما يمكن الحصول عليه أيضا من المعلم عبر تطبيق الواتس اب.

يقوم الطالب بالنقر على رابط الدرس ليتم توجيهه إلى برنامج تيمز.

النقر بعد ذلك على ايقونة انضمام

بذلك يكون الطالب قد تمكن من حضور الحصة الدراسية بكل سهولة كما يتعين على الطلاب القيام بتحميل برنامج تيمز حتى يمكنهم حضور كافة الحصص الدراسية التي تبث عبر برنامج تميز.

تقوم منصة مدرستي الرسمية للتعليم عن بعد بتقديم الكثير من الخدمات المتنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتيسير العملية التعليمية وضمان حصول الطالب على المعلومة بشكل آمن وسهل ومن أبرز خدمات المنصة نذكر:

إمكانية الاستفادة والإطلاع على المناهج والمقررات الدراسية مشروحة بصورة يسيرة ومبسطة من المنزل.

قدرة الطالب على تسجيل حضور الحصص الدراسية من خلال النقر على أيقونة تسجيل الحضور، وذلك بعد القيام بالاستماع إلى الدرس.

إتاحة إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المدرسة والمعلمين لمعرفة مستوى ذويهم والتعرف على أي قرارات جديدة للمدرسة.

توفر المنصة إمكانية التواصل المثمر والمستمر بين الطلاب والمعلمين والنقاش حول الدروس التي يتم شرحها وسماع استفسارات الطلاب والإجابة عليها عبر المنصة.

تتيح المنصة للطلاب القيام بالتعرف على الواجبات المنزلية والقيام يحلها ورفعها عبر المنصة ليتمكن المعلم من مراجعتها.

يمكن للطلاب القيام بأداء الاختبارات عبر المنصة دون الذهاب إلى المدرسة.

بذلك نكون انتهينا من الحديث خلال هذا المقال عن منصة مدرستي التعليمية ورابط الدخول عليها مع شرح طريقة حضور الحصص الدراسية بها وبعض الخدمات التي توفرها المنصة