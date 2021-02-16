أخبار اليمن : الشورى يناقش أوضاع الاتحاد التعاوني الزراعي

الشورى يناقش أوضاع الاتحاد التعاوني الزراعيناقش اجتماع عقد اليوم بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، أوضاع الاتحاد التعاوني الزراعي التحديات والصعوبات التي تواجهه، وكذا تقديم الدعم والمساندة للمزارعين في مختلف المحافظات.

وفي الاجتماع نوه العيدروس بأنشطة الاتحاد وخدماته في التنمية الزراعية. وأكد أن تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أولويات المجلس السياسي الأعلى والحكومة، لافتاً إلى أهمية تظافر وتكامل جهود كافة مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية والدولية من أجل معالجة الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي.

وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية التنسيق والترابط والتخطيط بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والاتحاد بناءً على قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم ( 39 ) لسنة 1998م، والعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2020م بشأن الاتحادات والنقابات والمنظمات المحلية على مستوى الجمهورية .

وشدد على ضرورة المساهمة الفاعلة والعمل المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة في رسم تنفيذ الخطة الزراعية للعام 2021م انطلاقاً من موجهات ومرتكزات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

ولفت العيدروس إلى أنه لاتنمية زراعية بدون العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد اهتمام مجلس الشورى بالقطاع الزراعي من خلال الأنشطة والتقارير التي أُجريت بهدف الإرتقاء بالقطاع الزراعي، مؤكداً حرص الاتحاد على متابعة وتنفيذ المهام وتطوير مستوى الأداء في جميع الأطر التعاونية.

وتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الاتحاد التعاوني الزراعي في المرحلة الراهنة والقطاع الزراعي بشكل عام جراء استمرار الحصار والعدوان .

واستعرض بشير رؤية وتصورات استمرار الاتحاد في إرساء القواعد والأُسس للارتقاء بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأهداف والمبادئ التعاونية المعلنة، والعلاقة الوطيدة بين التعاونيات الزراعية .

فيما أشار أعضاء الاتحاد إلى امتداد أنشطته لمختلف المحافظات في هذه الظروف الإستثنائية، مؤكدين استمراره في تقديم الدعم والمساندة للمزارعين والتدريب والتأهيل ومواجهة الآفات الزراعية .

