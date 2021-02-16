وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تتلاعب بملف الناقلة صافر

جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الإعلام اليمنى، معمر معمر الإريانى، الميليشيات الحوثية بالتلاعب بملف ناقلة النفط "صافر"، مؤكدًا أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، تستخدم الناقلة صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولى والضغط لانتزاع مكاسب سياسية.





وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، اعتبر وزير الإعلام اليمنى أن الحديث عن انفراجة فى ملف "صافر" هو تضليل للمجتمع الدولى. ودعا الإريانى، دول البحر الأحمر للعب دور جاد فى ملف "صافر" لتجنب الكارثة المحتملة.

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