كليتشدار أوغلو لـ أردوغان: نعيش تحت وطأة انقلاب مدنى

وحسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية، أمس الإثنين، قال كليتشدار أوغلو: "المناخ فى تركيا حاليًا هو مناخ انقلاب مدنى، لا مناخ دستور مدنى"، وذلك ردًا على دعوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لوضع دستور مدنى جديد للتخلص مما أسماه "دستور الوصاية العسكرية".
وتابع كليتشدار أوغلو: "تركيا تشهد توترًا شديدًا، وتحتاج إلى إلى تخفيف وهدوء، هناك أناس ينامون جائعين، وهناك عاطلون عن العمل، على الحكومة أولاً حل مشاكلهم" قبل عرض مسودة دستور علينا والرأى العام.
وأوضح زعيم المعارضة التركية، أنه "إذا كان أردوغان يرغب فى صياغة دستور جديد فعليه أيضاَ أن يوضح سبب حاجته إلى تعديل دستورى"، قائلاً: "للأسف، نحن نعيش تحت وطأة انقلاب مدنى، فلا يوجد مناخ دستورى مدنى فى هذه المرحلة".
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