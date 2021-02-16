جدة - نرمين السيد - كشف بيان لزعماء منطقة الساحل فى غرب إفريقيا وحلفائهم، اليوم الثلاثاء، عن نشر تشاد لـ 1200 جندى من قواتها للمساهمة فى التصدى للمتشددين الذين احتلوا مساحات من أراضى المنطقة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، التقى رؤساء دول مجموعة الخمس للساحل الإفريقى: "النيجر، ومالى، وتشاد، وبوركينا فاسو، وموريتانيا"، مع حلفاء أوروبيين ودوليين، لبحث التقدم فى قتال المسلحين الموالين لتنظيمى القاعدة وداعش، ويهددون استقرار المنطقة. وفى مؤتمر صحفى بعد القمة، أوضح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن قوات تشاد، المتوقع نشرها فى منطقة الحدود بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو، ستُضاف إلى أكثر من 5.100 جندى فرنسى يشاركون فى مكافحة الإرهاب بالساحل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشاد تنشر 1.200 جندى لمحاربة المتشددين فى الساحل الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.