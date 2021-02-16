الإمارات.. أم القيوين تتخذ إجراءات عاجلة بسبب كورونا

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين اعتماده إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبيّن فريق الطوارئ في بيان أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستطبق في الإمارة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى إشعار آخر.
وبحسب البيان فإن الإجراءات الجديدة هي:
الشواطئ والحدائق العامة نسبة الحضور 70%.
مراكز التسوق نسبة الحضور 60%.
مركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور 50%.
دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة نسبة الحضور 50%.
إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر.
عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل عدد الحضور 10 أشخاص.
تشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء عدد الحضور 20 شخصًا.
في المطاعم: التباعد الجسدي 2 متر، والتباعد بين الطاولات 2 متر، والحد الأقصى للطاولة الواحدة 4 أشخاص.
وأكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.
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