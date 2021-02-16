أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قد تلجأ لتحويل المدارس إلى مراكز إيواء خلال الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.
وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة "عمون" إنه طالب مدراء التربية بالاستعداد لفتح المدارس المخصصة كمراكز إيواء خلال الحالة الجوية السائدة بالتنسيق مع الحكام الإداريين.
وكشف النعيمي عن تعليق دوام جميع المدارس في الأردن يومي الأربعاء والخميس؛ بسبب الظروف الجوية والتحول للتعليم عن بُعد.
وذكرت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نظرا للظروف الجويَّة المتوقعة لليومين المُقبلين، وحفاظًا على سلامة الطَّلبة والمعلِّمين، قرَّر وزير التَّربية والتَّعليم تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس جميعها في كافَّة السلطات التعليميَّة، والتحوُّل إلى التعليم عن بُعد ليومي الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير 2021".
وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية و"طقس العرب"، اشتداد المنخفض الجوي وتعمقه ليل الأربعاء، الذي سيشهد تساقطا "منتظما" للثلوج فوق المرتفعات التي يصل ارتفاعها لقرابة 800 متر فوق سطح البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الطقس السيئ.. الأردن يدرس تحويل المدارس إلى مراكز إيواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.