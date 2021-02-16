فرنسا تعقد اجتماعا مع دول الساحل الأفريقي بشأن الإرهاب وتعدهم بالتنمية

تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الإفريقي الإثنين اجتماعا لمناقشة التمرد المسلح المتطرف في المنطقة التي تمزقها نزاعات وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر تويتر:"تندرج منطقة الساحل في صميم الأولويات الجغرافية والمواضيعية للقانون بشأن التنمية القائمة على التضامن الذي سأعرضه في يوم الأربعاء. مالي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وتشاد، والنيجر. الصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والانتفاع بالخدمات الأساسية، والبيئة".

وأضاف لودريان:"تهدد الأزمات التي تواجهها منطقة الساحل أمن الفرنسيين والأوروبيين. نواجه التهديد الإرهابي إلى جانب دول الساحل الإفريقي من خلال برخان وتاكوبا. نعمل على إدراج إرساء الاستقرار مجددًا على المدى البعيد في إطار تحالف الساحل والقانون بشأن التنمية القائمة على التضامن".

وتابع:"يمثل التحالف من أجل منطقة الساحل، ضمانًا دوليًا يلبي احتياجات السكان تفتخر فرنسا تضمانًا دوليًا يلبي احتياجات السكان. انتفاع خمسة آلاف نيجيري بمياه الشرب. ربط ألف منزل في بوركينا فاسو بشبكة الكهرباء. إقامة 43 مشروعًا مائيًا في مالي".

وواصل:"صباح أمس، قبل افتتاح مؤتمر قمة نجامينا، طالبت في الجمعية العامة بتعزيز تنمية التحالف من أجل منطقة الساحل. علينا تنسيق جهودنا على نحو أفضل في المناطق الأكثر هشاشةً".

واختتم:"تتحقق التنمية في منطقة الساحل من خلال مبادرة السور الأخضر العظيم أيضًا، إضفاء زخم جديد على عملية الانتقال الزراعي الإيكولوجي. آفاق مستقبلية للسكان. يجب التصدي لتحديات الغد في الجنوب أيضًا".

يعقد قادة دول الساحل الخمس، بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، في العاصمة التشادية نجامينا قمة سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو. وتأتي القمة التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها. لكن رغم ما يوصف بانها نجاحات عسكرية، لا يزال المتطرفون المسلحون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.

وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر.

وظهر المقاتلون الإسلاميون في منطقة الساحل في شمال مالي أولا في 2012، خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق، لكن طغت عليهم جماعات مسلحة في وقت لاحق. وتدخلت فرنسا لدحر المتمردين، لكن الإرهابيين تفرقوا ونقلوا حملتهم إلى وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر.