الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة العربية السعودية والذي يختص بالطلاب في المملكة لأدراك المستوى التعليمي والمعرفي الخاص بهم ودرجة التحصيل العلمى التي تمكن الطالب منها خلال فترة الدراسة الخاصة به، ومن المقرر أن يتم أداء الاختبارات التحصيلية هذا العام إلكترونيا عن بعد وذلك حرصا من المملكة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب من خطر انتشار العدوى والاصابة بفيروس كورونا الذي تعاني منه مختلف البلاد بالوقت الحالي.

الاختبار التحصيلي الاستثنائي

ويهدف الاختبار التحصيلي في تنمية مهارات الطالب ورفع المستوى الخاص بالتفكير والنشاط العقلي والتكنولوجي أيضا حيث يساعد على قياس مستوى ونسبة تحصيل الطالب والطالبة في مختلف المواد الدراسية التي تجاوزها على مدار مختلف مراحله الدراسية السابقة سواء الأدبية منها او العلمية، بشكل يؤهله وقتها لاستكمال دراسته بالمرحلة الجامعية حيث وفقا لنتائج هذا الاختبار يتم تحديد ميول وقدرة الطالب العلمية والأدبية أيضا وبالتالي يسهل تحديد الجامعة والقسم الذي يتأهل له الطالب لاستكمال دراسته.

الاختبار التحصيلي عبر قياس

وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن فتح باب تسجيل الطلبة والطلاب بالاختبار التحصيلي الاستثنائي عبر بوابة قياس الالكترونية والذي يعد كما ذكرنا أحد أهم الشروط لاستكمال الطلاب لدراستهم الجامعية حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول الإلكتروني على البوابة واختيار تبويب الاختبار الاستثنائي التحصيلي ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به وفقا للخانات المذكورة امامه، ويقوم الطالب بارسال البيانات بعد التأكد من صحتها

وبذلك يكون قد أتم التسجيل بالاختبار وسيصلى رسالة على رقم الهاتف الذي تم تسجيله ضمن البيانات بالموعد المحدد لأداء الاختبار، وعليه يجب ان يكون الطالب على استعداد تام لأداء الاختبار والذي كما ذكرنا يقوم الطالب بأدائه بشكل الكتروني، ومن الجدير ذكره ان مستوى الاختبار يتراوح بين التحصيل العلمي الذي تناوله الطالب على مدار سنواته الدراسية السابقة وليس فقط السنة الحالية.