تطبيق صحتي : خطوات تحميل تطبيق صحتي السعودية

تطبيق صحتي الذي يبحث عنه الكثيرون في المملكة العربية السعودية، فهو أحد التطبيقات المُطلقة من قبل وزارة الصحة في السعودية لكي تُساهم في تسهيل الحصول على الكثير من الخدمات الطبية دون ازدحام في المراكز والعيادات، فيُمكنك من خلاله حجز موعد لزيارة مركز رعاية صحية كما يوفر العديد من الخدمات الأخرى لكافة الوافدين والمواطنين أيضاً، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخصه عبر السطور التالية.

تطبيق صـحتي

هو واحد من أبرز التطبيقات التي قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بإطلاقه لكي يُساهم في تقديم الكثير من الخدمات لكافة المواطنين والمُقيمين بها أيضاً، فهو يُساعد في الحصول على أي خدمة صحية ترغب بها من خلاله بكل سهولة ويُسر.

يتسم هذا التطبيق بتوفير الوقت والجهد على كافة المواطنين.

يُسهل عملية الحصول على جميع الخدمات من قبله في أي وقت.

يُمكنك من خلاله الحصول على خدمات الاستفسارات والاستشارات.

يُتيح هذا التطبيق إمكانية حجز مواعيد للحصول على خدمة طبية متميزة.

مميزات تطبيق صحتيخدمات تطبيق صحتي

يُقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات ومن بينهم ما يلي:

يُقدم خدمة حجز موعد لفحص فيروس كورونا.

خدمة عرض الإجازة المرضية، وعرض الوصفة.

إمكانية البحث عن أقرب صيدلية إليك من قبله.

خدمة حجز مواعيد في مراكز الرعاية الصحية.

خطوات تحميل تطبيق صحتي السعودية

يبحث الكثير من المواطنين والوافدين أيضاً عن طريقة سريعة وسهلة لاستقبال هذا التطبيق على الهاتف الخاص بهم، لكي يتمكنون من حجز مواعيد وغيرها من الخدمات الأخرى المُقدمة من قبله، لذا يُمكنك الآن تحميله عن طريق الروابط التالية:

يُمكنك الآن استقبال تطبيق صحتي على هاتفك الأيفون من خلال النقر هنا .

. قم بتحميل تطبيق صحتي على هاتفك الأندرويد من خلال الضغط هنا.

رابط موقع صحتي

تستطيع الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع صـحتي لكي تحصل على شتى الخدمات المُقدمة من قبله، حيث تسعى المملكة العربية السعودية جاهده لتوفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني لكي تُسهل التعاملات في شتى المجالات الحياتية بها، لذا يُمكنك الآن التوجه إلى الرابط واتبع التعليمات لكي تحصل على ما ترغب.