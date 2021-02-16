ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقي الضمان لشهر رجب

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رجب، معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج في السعودية التي تساعد وتدعم الكثير من الأفراد في السعودية، وله دور كبير في مساعدة الأشخاص في تخطي صعاب الحياة المادية، ويتم توفير مرتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري ويتم تحديد قيمة الضمان الاجتماعي للفرد حسب عدد الأفراد، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

الإعلان عن موعد الحصول على راتب الضمان لشهر رجب

وفق الإعلان الذي أوضحته وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية فإن راتب الضمان الاجتماعي تم توفيره لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رجب بيوم الأحد الماضي الموافق الرابع عشر من شهر فبراير، والموافق الثاني من شهر رجب 1442.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي يقوم بتجميع أمواله من أموال الزكاة في المملكة العربية السعودية حتى يتم توفير المبلغ المطلوب لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي، كما أن الوزارة وضعت بعض شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي في السعودية كالتالي:

من بلغ سن الستين عامًا من الرجال أو النساء.

العاجز عن العمل بسبب عجز أو إعاقة.

اليتامى سواء كان يتيم الأب أو يتيمة الأب.

النساء بدون عائل أو من زوجها غائب أو الزوجة المعلقة أو زوجها مسجون أو مدمن مخدرات أو المطلقة أو الأرملة.

الأسرة بدون عائل مثل أسرة المسجون أو أسرة مدمن المخدرات أو أسرة الأرملة أو الأسرة المعلقة.

يجب أن تتوافر إحدى الشروط السابقة فيمن يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي

كما وأنه يجب أن يقوم الفرد المسجل في الضمان الاجتماعي بالتحديث المستمر للبيانات الشخصية الخاصة به والمسجلة على برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يضمن المستفيد حصوله المستمر لدعم الضمان الاجتماعي، ففي حالة التغيير في إحدى البيانات وعدم التحديث في تلك الحالة يتم وقف الحصول على معاش الضمان للفرد، وتسهيلًا على جميع الأفراد قامت الوزارة بتوضيح طريقة التحديث للبيانات وذلك بشكل إلكتروني من خلال الموقع التابع للهيئة.