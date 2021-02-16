تسجيل دخول منصة مدرستي هو محور البحث على محركات البحث في جوجل من قبل الطلاب السعوديين رغبةً في التسجيل عبر المنصة لكي يستكملون دراستهم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا المُستجد في البلاد، فهي تُتيح الكثير من الخدمات ومزودة بالعديد من الأدوات التعليمية التي يحتاجها الطلاب والمُعلمين، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن المنصة خلال السطور القادمة.

منصة مدرستي

استحوذت على نجاح هائل وإقبال كبير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية رغبةً في استكمال الدراسة وخشيةً من انتشار العدوى بينهم، لذا بعد الإعلان عنها من قبل الوازرة قام بالإسراع الطلاب بكافة المراحل بالتسجيل فيها للاستفادة من جميع الدروس التي يتم شرحها على يد اكفأ المُعلمين بها.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يرغب الكثيرون في التسجيل عبر المنصة بعد إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية لاستكمال السنة الدراسية دون عائق، لذا لكي تتمكن من التسجيل عليك اتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال النقر هنا .

. انقر على تسجيل دخول ثم قم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور والتأكد منهم.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح وتتمكن من الحصول على خدمتك المطلوبة من قبل المنصة.

تتميز هذه المنصة في الحد من انتقال العدوى.

تتسم بتقديم جميع الأدوات الدراسية التي يحتاجها المُعلمين والطلاب داخل المملكة.

تُقدم كافة شروحات الدروس التعليمية بمختلف المراحل.

توفر إمكانية تواصل الطلاب مع المُعلمين وأيضاً أولياء الأمور.

تُمكن الطلاب من الحضور جميع الدروس إلكترونياً في ظل تلك الظروف.

مميزات منصة مدرستيخطوات تسجيل الحضور في منصة مدرستي

بعد تأكيد الوزارة على ضرورة أن يحضر الطلاب الدروس عبر المنصة لأن من يتغيب عن الحضور سوف يُختصم من درجاته، لذا سوف نوضح لكم كيفية إثبات الحضور عن طريق ما يلي:

القيام بالدخول إلى منصة مدرستي من خلال الضغط هنا .

. يتم النقر على حساب مايكروسوفت للطلاب ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها قم باختيار جدولي واختر من القائمة الدرس الذي ترغب في حضوره ثم انقر عليه.

وسوف يتم تسجيل حضورك.