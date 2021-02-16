الصحة: اكثر من ألف إصابة بالسلالة الجديدة في الأردن

دوت الخليج :- قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور زادت عن 1000 حالة.

وأضاف في تصريحات صحفية : مساء الجمعة، أن هناك ارتفاع بأعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ 2000 إصابة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن زيادة عدد الحالات النشطة بالفيروس تؤدي للعدوى، وتزيد من عدد الحالات.

وتابع أن تأثير السلالة المتحورة الجديدة قد تزيد من عدد الإصابات بالفيروس بسبب سرعة انتشارها.

وعن زيادة عدد الحالات في العاصمة عمان، قال شركس، إن عدد سكان العاصمة وزيادة أوقات التجول والغاء حظر الجمعة كلها تؤدي إلى السبب بزيادة الإصابات بالفيروس، موضحا أن العاصمة عمان سجلت أعدادا كبيرة من السلالة المتحورة، وفق ما نقلت هلا اخبار .

وتابع حديثه أن عدد الإصابات التي سجلت بين الطلبة والكوادر التعليمية غير مقلقة، مشيرا إلى أن مصدرها قد يكون من خارج المدرسة.

وقال إنه وخلال منتصف شهر شباط الجاري سيصل إلى الأردن جرعات جديدة من لقاح فايزر، ونحن على موعد لاستقبال لقاح كوفاكس، ولكن موعد الوصول غير محدد.

وبين أن وزارة الصحة ستعمل على زيادة فئات جديدة لأخذ المطعوم مثل المعلمين.