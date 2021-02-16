دي بروين يستعد للعودة إلى مان سيتي لمواجهة إيفرتون

يستعد كيفن دي بروين، للعودة إلى تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة ضد إيفرتون والمقررة الأربعاء، وذلك بعد ما يقرب من شهر من غيابه بسبب إصابة في أوتار الركبة، في حين قد يغيب إيلكاي غوندوغان عن المباراة.
وغاب دي بروين، أفضل لاعب في كرة القدم الإنجليزية، عن سبع مباريات في جميع المسابقات - خمس منها في الدوري - منذ إصابته خلال فوز فريقه 2-0 على أستون فيلا في 20 يناير.
وبينما قد يعود لاعب خط وسط رئيسي، يبدو أن لاعبا آخر سيغيب، بعد أن قال المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، إن المباراة ضد إيفرتون من المحتمل أن تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة لغوندوغان.
وأصيب غوندوغان، الذي يعد الأكثر غزارة تهديفية في مسيرته بتسجيل 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري، في الفخذ الأيمن قرب نهاية مباراة الفوز 3-صفر على توتنهام السبت.
ويتجه سيتي إلى غوديسون بارك بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وليستر صاحب المركز الثالث، بعد الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري.
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