أبو الغيط للمبعوث الأممى لعملية السلام: القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربى

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالسفير تور وينسلاند، المبعوث الأممى الجديد لعملية السلام، والذى بدأ مباشرة مهامه الشهر الماضى.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط حرص على إطلاع المبعوث الأممى على مخرجات الاجتماع الوزارى غير العادى الذى عُقد فى 8 الجارى، والذى أعاد الزخم إلى القضية الفلسطينية باعتبارها محوراً مركزياً للعمل العربى المشترك فى المرحلة القادمة. وأكد أبو الغيط أن الاجتماع، والقرار الصادر عنه، يعكسان تجدُد الإجماع العربى حول محددات العملية السلمية وحل الدولتين، ويؤسسان لموقفٍ عربى جماعى مساند لدولة فلسطين.

وأوضح المصدر أن كل من أبو الغيط ووينسلاندطن تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهدين الفلسطينى والإسرائيلى فى ضوء الانتخابات المنتظرة فى البلدين خلال الشهور القادمة.

وأكد أبو الغيط من جانبه على أهمية المحادثات الفلسطينية الأخيرة بالقاهرة، وما شهدته من اتفاق على مسار الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا المسار يحظى بدعم كامل من الجامعة العربية بهدف تجديد الشرعية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتعزيز الموقف الفلسطينى فى أية مفاوضات مُقبلة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط ثمّن المواقف التى عبر عنها المبعوث الأممى مؤخراً فى إدانة التوسع الاستيطانى الإسرائيلى الذى يقضى على فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكداً أن الجميع يترقب إطلاق عملية تفاوضية ذات مصداقية وأفق زمنى من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وشملت تلك الإجراءات الاقتصادية: السياسات النقدية والمالية التى تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التى تم تحقيقها، والتى شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذى يعد أحد أكثر القطاعات التى تأثرت بالسلب بسبب الجائحة.