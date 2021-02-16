بايدن يؤكد تحقيق أهم وعود الـ 100 يوم الأولى

جدة - نرمين السيد - وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء بحسب "سبوتنيك": "قبل أن أصل إلى البيت الأبيض وأتولى المسؤولية رسميا، وعدنا الأمريكيين بتوفير 100 مليون جرعة لقاح خلال الـ 100 يوم الأولى من تولى المسؤولية".

وتابع: "نحن نحقق تقدما كبيرا فى هذا المجال ولهذا أعتقد أن الأمر لن يقتصر على تحقيق هدفنا وإنما سنكسر حاجز المئة مليون جرعة فى أول مئة يوم".

ووعد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للأمريكيين خلال الـ 100 يوم الأولى لتوليه السلطة.

ونوه الرئيس الأمريكى، فى تصريحات سابقة، إلى أنه يتوقع توافر اللقاحات على نطاق واسع للأمريكيين بحلول الربيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فى "طريقها إلى مناعة القطيع" الضرورية لإنهاء الوباء بحلول الصيف.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة) 107 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.3 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس فى الصين، فى نهاية ديسمبر 2020.