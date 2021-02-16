جدة - نرمين السيد - وكان منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة الجمعة، اختار حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تمهيداً للانتخابات المقررة فى ديسمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل إلى طرابلس فى أول زيارة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.