واشنطن تعلن رفع أنصار الله الحوثيين من قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك":"ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، 16 فبراير، إدراج أنصار الله فى قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمى، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية، أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".
وقالت وزارة الخزانة إنه من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول فى معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة أنصار الله، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.
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