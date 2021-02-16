بريطانيا: الهجوم على التحالف فى العراق عمل شائن وغير مقبول

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال راب: "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين فى أربيل عمل شائن وغير مقبول.. لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التى تعرض استقرار العراق للخطر".

واستهدف هجوم صاروخى قوات التحالف الدولى التى تقودها الولايات المتحدة فى شمال العراق، أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة جندى أمريكى.