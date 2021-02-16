تحذير عاجل من أمريكا إلى ميليشيات الحوثي في اليمن

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بضرورة وقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان، ميليشيات الحوثي بوقف هجومهم على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمشاركة في الجهود العالمية لإيجاد حل سياسي للعنف القائم في اليمن.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف تقدمهم نحو مأرب، ووقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".

وتابع: "هجوم الحوثيين على مأرب يعد تصرف غير ملتزم بالسلام أو إنهاء الحرب التي ابتلي بها الشعب اليمني".

وكانت الأمم المتحدة، حذرت في وقت سابق من اليوم، من أن هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدينة مأرب، التي تعتبر آخر معقل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يهدد نزوح مئات الآلاف من المدنيين ويعقد عملية الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن مدينة مأرب الغنية بالغاز تعتبر ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين النازحين، الذين فروا من العنف خلال الحرب اليمنية المستمرة لمدة 6 سنوات، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وحذر مصدر حكومي من تنامي القلق لدى الأمم المتحدة حيال المخاطر الإنسانية بسبب المعارك الجارية على أعتاب المدينة، في محاولة للحوثيين للسيطرة عليها.