احصل علي تمويل الأهلي العقاري والإعفاء من الرسوم بكل سهوله

تمويل الأهلي العقاري، يعتبر من اهم التمويلات الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي يمكن للمواطن السعودي بالحصول علي التمويل الأهلي العقاري بشروط ميسره وبمنتهي السرعة، كما أن البنك الأهلي اعلن علي عروض التمويل الشخصي و عروض تمويل الأهلي العقاري عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وسوف نقوم بشرحه من خلال المقالة الأتية.

تمويل الأهلي العقاري

تمويل الأهلي العقاري يوفر لجميع العملاء الراغبين في امتلاك منزل خاص بهم ويقدم أيضا البنك ابرز التسهيلات للحصول علي التمويل، تمويل الأهلي العقاري يقدم فرصه الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم حتي يوم 28 فبراير 2021 ويقدم أيضا تمويل الأهلي العقاري الإعفاء من ضريبه التصرفات العقارية أيضا للمسكن الأول ولا يزيد سعره علي 1000000 ريال، كما يمكن أيضا الاستفادة من خاصيه الدلالة عند طلب التمويل والأعفاء أيضا من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله كما يمكن تفعيل الاحتساب المبدئي وتحديث البيانات.

شروط تمويل الأهلي العقاري

اعلن البنك الأهلي السعودي عن تمويل الأهلي العقاري وعن شروطه واعلن أيضا عن كيفيه الحصول علي التمويل وشروط العقار، وسوف نقوم بشرح شروط تمويل الأهلي العقاري من خلال الأتي:

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.

عمر العميل من 20 إلي 60 عام.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل لا يقل علي 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل موظفا.

تحويل الراتب إلي البنك الأهلي التجاري.

تقديم دفعه أولي تتراوح من 10% إلي 30% حسب نوع العقار و الوضع ألأتماني حسب قطاع العميل.

كما أتاح أيضا البنك الأهلي التجاري خدمه فتح حساب الكترونيا وذلك أيضا للمواطنين السعوديين.

شروط العقار

كما اعلن أيضا البنك الأهلي التجاري عن شروط العقار أيضا وهي:

يجب أن يكون عمر العقار 45 عام حتي نهاية القرض.

يجب أن يكون العقار شاغرا وجاهز للسكن فيه.

كيفيه الحصول علي التمويل العقاري

اعلن البنك التجاري الأهلي عن كيفيه الحصول علي تمويل الأهلي العقاري وذلك بعد توافر الشروط التي تم ذكرها بالأعلى وبعد ذلك يجب علي المواطن بتقديم طلب تمويل الأهلي العقاري عن طريق الاتصال علي الأرقام الخاصة بالتسويق المصرفي 8002441005 أو 920000891.