روسيا تنفى صلتها بهجمات سيبرانية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وفى المؤتمر الصحفى الدورى، اليوم، قال بيسكوف: "إذا فهمت بشكل صحيح، فإن الفرنسيين لم يتهموا روسيا، لكن مجموعات معينة من (الهاكرز) الذين، كما يقولون، قد يكونوا على صلة بروسيا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "إفى".
وأضاف، أنه يمكن قبول معلومة أنهم اتهموا مجموعة من "الهاكرز"، ولكن "أن يكون 'لهم علاقة بروسيا' فهذه صيغة سخيفة إلى حد ما، ولا يمكن القول إنهم اتهموا روسيا".
وتساءل متحدث الكرملين عن سبب ارتباط الهجمات الإلكترونية بروسيا على وجه التحديد، وليس بفرنسا أو الولايات المتحدة على سبيل المثال، مشددًا على أنه "بالطبع، لم يكن لروسيا ولا يمكن أن يكون لها أى صلة بمظاهر الجرائم الإلكترونية".
وكانت الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات كشفت، أمس الإثنين، عن وقوع هجوم إلكترونى يتوافق "أسلوب عمله'' مع مجموعة "هاكرز'' ساندوورم (Sandworm) الروسية، وطال تأثيره العديد من الشركات الفرنسية بين أواخر عامى 2017 و2020.
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