الحزب الديمقراطى الكردستانى يتهم الحشد الشعبى بقصف أربيل

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم الحزب الديمقراطى الكردستانى، محمود محمد، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة "مختلة خارجة عن القانون متسترة بالحشد الشعبى" تقف وراء الهجوم الذى وقع بمدينة أربيل العراقية، أمس الإثنين.





وفى بيان صحفى، مساء اليوم، قال متحدث الحزب الكردى، إن "مجموعة مختلة خارجة عن القانون، متسترة بالحشد الشعبى وإمكانياته وامتيازاته وعباءته، قامت بإطلاق عدة صواريخ داخل مدينة أربيل فى عمل جبان يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن وهدوء عاصمة إقليم كردستان، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية، وقلق السكان المدنيين فى أربيل".

وأضاف: "الحزب الديمقراطى الكردستانى يدين هذا العمل الإرهابى القذر، ويطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولى، وقبل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب شجب هذه الأفعال العدوانية، بالإسراع فى إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسؤولين عن الهجوم وفقًا للقانون".

وحذر المتحدث باسم الحزب الديمقراطى الكردستانى، من أن "استمرار هذه الهجمات والأعمال الإرهابية ستغرق العراق فى المزيد من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر فى جميع المجالات"، مؤكدًا على أن "جميع قادة وأعضاء الحزب الديمقراطى جاهزون لحماية إقليم كردستان وأن يكونوا سداً فولاذياً عن كيان إقليم كردستان وحكومته".