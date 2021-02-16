الصحة الكويتية توجه نداء للمواطنين بعد تسجيل قرابة الألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدث باسم الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الكويت ارتفع إلى 179,488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1014 حالة وفاة.

وأشارت السند إلى تسجيل 810 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 167,601 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا بلغ، 10,873 مصابًا، من بينهم 141 مريضًا في حالة حرجة.

ودعا المتحدث باسم الصحة الكويتية جميع المواطنين إلى الإسراع لمراكز التطعيم، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.