روحاني: الكرة في ملعب بايدن .. وهذا هو الحل للأزمة الأمنية في المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الكرة في ملعب واشنطن بشأن رفع العقوبات عن طهران والعودة إلى الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة "نادي الصحفيين الشباب" الإيرانية، قال روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويسري جي بارميلين إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى إدارة بايدن رفع كافة العقوبات بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.

وأضاف أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه غير ممكن وانتهاك للقرار الدولي 2231.

وتابع:" إلغاء العقوبات بشكل عملي وليس على الورق سيترافق مع عودة طهران عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، مشددا على أن حل مشكلة الاتفاق النووي يكون عبر المنطق والاحترام المتبادل".

واعتبر روحاني أن مبادرة السلام في مضيق هرمز خطوة على طريق تحقيق الأمن الجماعي في المنطقة.

وعلى جانب آخر، دعا روحاني إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية وإيقاف إرسال السلاح إلى بعض دول المنطقة. وذلك في الوقت الذي تدعم فيه بلاده المليشيات الإرهابية.

وزعم أن إيران مستعدة للإقدام على خطوات لبناء الثقة في الخليج في حال توفرت الإرادة لدى دول المنطقة.

وشدد على أن زعزعة الأمن في المنطقة توجه ضربة إلى كل دولها إضافة إلى أوروبا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، رفع مليشيات الحوثي اليمنية من قوائم العقوبات الخاصة بها عقب تحرك وزارة الخارجية لإلغاء تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي.