البحرين .. بيان هام من وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية تسليم الكتب التي بحوزتهم أو دفع المبالغ عن الكتب التالفة أو المفقودة.
وقالت التربية والتعليم البحرينية في بيان، إنه "لن يتم تسليم كتب الصف الأول الاعدادي للطلبة المرفعين من الابتدائي إلا بعد تسليم الكتب الخاصة بالصف السادس الابتدائي، على أن يتم استلام كشف يثبت ذلك من قبل المدارس الابتدائية يتضمن أسماء الطلبة الذين قاموا بتسليم الكتب أو دفع المبالغ عنها، وبالنسبة لطلبة الصف الثالث الإعدادي، يجب رفع كشف إلى المدارس الثانوية بأسماء الطلبة الذين قاموا بتسليم الكتب أو دفع المبالغ عنها"، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وفيما يتعلق بالطلبة الخريجين، نص البيان على ألا يتم تسليمهم النتيجة إلا بعد تسليم الكتب أو دفع المبالغ عنها، مع إخطار الطالب بأنه لن يستلم النسخة الأصلية من الشهادة إلا بعد تقديم استمارة إخلاء الطرف من المدرسة.
وبين التعميم أنه لن يتم تسجيل طلبة الصف الثالث الإعدادي ضمن الطلبة المرفعين إلى الأول الثانوي إلا بعد تسليمهم الكتب أو دفع المبالغ عنها.
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