نداء عاجل من وزارة الشئون الإسلامية السعودية للمصلين في المساجد بشأن كورونا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا للمصلين بشأن فيروس كورونا.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة عبر تويتر"المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين".

وجددت الوزارة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد ومنها ارتداء الكمامة وإحضار السجادة والالتزام بالتباعد الجسدي لحمايتهم من خطر فيروس كورونا".

وكانت الوزارة قررت في وقت سابق من اليوم إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 9 أيام 79 مسجدًا تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية ، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.