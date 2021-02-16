نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات احدث 6 سيارات جديده في العالم موديل 2021 بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أسعار ومواصفات احدث 6 سيارات جديدة موديل 2021 بالصور حيث يبحث الكثير من محبي وعشاق السيارات ومتابعي أخبارها عن احدث الموديلات الجديدة وعن اهم الموديلات المنتظرة 2021 والتي تم طرحها والمنتظر أيضا طرحها في أسواق ومعارض السيارات هذه الفترة كما قامت احدي الشركات الكبرى في الآونة الأخيرة بالكشف عن احدث موديلات سياراتها الجديدة لعام 2021، والهدف من ذلك ترويج وتحقيق اكبر دعاية لكسب اكبر نسبة مبيعات ممكنه فيما بعد عند طرحها في الأسواق واكبر المعارض المتخصصة للسيارات الحديثة لذا نقدم لكم أسعار ومواصفات احدث 8 سيارات متاحة للبيع في هذا العام 2021.

احدث سيارة مرسيدس الكهربائي (EQC) 2021

صنعت هذه السيارة بمميزات عديدة ومن اهم مميزات السيارة العصرية أن لها محرك كهربائي يعمل وينتج بقوة 402 حصان حيث يعمل المحرك وبطاريات تولد الطاقة بمقدار 80 كيلو وات ساعي. كما تم طرح هذه السيارة في الأسواق من بداية عام 2021 واذا يبلغ سعرها بالتقريب نحو 75 ألف دولار أمريكي.

احدث سيارة بي أم دبليوM3gM4 2021

تعد هذه السيارة الحديثة من اكثر سيارات موديل 2021 والتي كان ينتظرها الكثير من متابعي السيارات حول العالم, ولكن طرحت هذا العام بسعر افتتاحي يبلغ نحو 50 ألف دولار أمريكي لفئات (M3)،و55 ألف دولار لفئة (M4). كما تم صنع هذه السيارة بتقنيات عالية ومميزات عديدة من أهمها أنها ستعمل بمحرك سعة 3 ليتر، إمكانية إنتاج قوة تبلغ حتى 500 حصان وذلك مع النظام قيادة دفع رباعي(all_Wheel).

سوف تطرح شركة (BMW) في القريب العاجل سيارة موديل 2021 كهربائية من طراز اخر تابع للشركة، ويعد هذا الطراز جديد كليا بمميزات ومواصفات حديثه تحت اسم (iNext)هذا الطراز الجديد الذي إمامكم يعمل بمحرك يمكنه أن يسير بالسيارة لمسافة طويلة 435 كيلو متر وذلك كحد اقصي لطاقة الشحن الموفرة في بطارياتها والتي تعمل وبإمكانها توليد الطاقة بمعدل 120 كيلو واط في الساعة.

سيارة كاديلاك (Escala) الحديثة 2021

أعلان العديد من وكلاء السيارات في المنطقة العربية انه سوف يتم طرح هذه السيارة للبيع في بداية عام 2021 كما كشف عن اهم مميزات ومواصفات هذا الموديل في الآونة الأخيرة وسوف يكون لهذه السيارة بطارية تولد الطاقة بمعدل 200 كيلو وات ساعي، حيث تمتلك هذه السيارة قدرة على قطع مسافة تصل حتى 645 كم لحد اقصي بطاقة الشحن، وذلك يعني كل شحنة كهربائية واحدة. وسوف يتم طرحها في بداية هذا العام المقبل وتبدأ بسعر افتتاحي يبلغ حوالي 65 ألف دولار.

احدث سيارة أودي الكهربائية المميز(e_tro)

كما أنها تعمل بمحرك ينتج بقوه 600 حصان ولها القدرة على التسارع والتنافس من الصفر الى سرعة 60 ميل فى الساعة وذلك في غضون3.5 ثانية. كما من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق من بداية هذا العام بسعر يبلغ نحو 70 ألف دولار أمريكي و هذه السيارة من سيارات موديل 2021 كما يترقب الكثير من عشاق السيارات الرياضية عرضها بالأسواق أو المعارض الكبرى.

احدث سيارة فورد (Bronco) 2021

سوف تطرح شركة فورد نسخة حديثة كليا من طراز ولم توضح الشركة معلومة تخص السيارة المصنعة خاصة بسعرها أو مميزاتها أو مواصفات محركها. كما اكتفت الشركة بالتنويه فقط عن مكان وموعد عرضها وسوف يوضح كل ما يخص بالسيارة رسميا وذلك ضمن فعاليات معرض “ديترويت” الدولي للسيارات في مطلع 2021.

وصلنا الى نهاية هذا المقال والذي درجنا فيه مميزات مواصفات احدث خمس سيارات لعام 2021.تابعنا معكم قائمه بأفضل 5 سيارات بمواصفات حديثة على مستوى العالم و متاحة حاليا بالأسواق واكبر المعارض ونتمنى لكم الخيار الأفضل من بين هذه السيارات الحديثة المعروضة.

احدث سيار 2021 (Essentia)

من المنتظر أن هذه السيارة تعد السيارة ألاعلى تقنية وصناعة في المستقبل والفريدة من نوعها والتي تم تصنيعها من شركة (Genesis) وهذه السيارة لم يسبق أن تم صناعتها من قبل وقد سبقه للشركة إنتاج نسخة تجريبية أولي من هذه السيارة المستقبلية وذلك في عام 2018 وكان ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات. كما يعد من اهم مميزات هذه السيارة أنها تصارع من الصفر وصولا الى سرعة 60 ميل فى الساعة و يتم ذلك خلال ثلاث ثواني فقط. كما ومن المرجح سوف تعلن الشركة سعرها في الأسواق في عام 2021 بسعر افتتاحى يصل حتى 70,000 دولار أمريكي.