البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من هجوم أربيل في العراق

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية، خلال تعرض مدينة أربيل العراقية لهجوم صاروخي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".
وأضافت: "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
من جانبه، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثة هاتفية مع نظيره العراقي، وبحثا خلالها تطورات الوضع في أربيل.
وقال أوستن خلال الاتصال إن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة البلاد"، معربًا عن إدانته الشديدة للهجوم.
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