الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها في مدينة الرياض 1442هـ

الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة ، إدارية لحملة شهادة البكاوريوس في تخصصات مختلفة، وقد تم نشر الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمارك السعودية، اليوم 16 من فبراير لعام 2021م، الموافق الثلاثاء 4 رجب لعام 1442هـ، للقيام بالعمل في مقرها الرئيسي، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقد تزامن هذا الإعلان مع الإعلان عن وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية أمس، وأيضًا تزامنًا مع الإعلان عن وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، وغيرها من فرص العمل المتوفرة بالمملكة، وفق برامج رؤية المملكة 2030، التي تم تدشينها منذ عام 2017م، بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، وتسعى لحصوله على وظيفة مناسبة ومسكن مناسب، للإرتقاء بالمملكة عالميًا في شتى المجالات.

وعلى جانب آخر تعد الجمارك السعودية من أولى الجهات الحكومية السعودية، التي واجهت جائحة كورونا وفقًا لقرارات وزارة الصحة السعودية، فحفاظًا على صحة المواطنين، أقرت الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي، كشرط أساسي لدخول العملاء والزائرين لجميع منشآتها، في مدينة الرياض، وجميع منافذها الجوية، والبرية، والبحرية، ولجميع الأعمار.

وعن طبيعة الوظائف في الهيئة العامة للجمارك السعودية، فهي كالتالي:

وظيفة مشرف حماية المستهلك ، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وشهادة البكالوريوس في تخصص إدارة نظم ومعلومات، وشهادة البكالوريوس في تخصص إدارة سلاسل الإمداد، وشهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو شهادة البكالوريوس في تخصص المجالات ذات الصلة بالتخصصات السابق ذكرها.

، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وشهادة البكالوريوس في تخصص إدارة نظم ومعلومات، وشهادة البكالوريوس في تخصص إدارة سلاسل الإمداد، وشهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو شهادة البكالوريوس في تخصص المجالات ذات الصلة بالتخصصات السابق ذكرها. وظيفة أخصائي أول التخطيط الأمني، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص المجال الأمني، أو شهادة البكالوريوس في تخصص التقني، أو حملة شهادة البكالوريوس في أي مجال آخر ذي الصلة بالتخصصات السابقة.

والجدير بالذكر أن على المتقدم لشغل الوظائف الشاغرة، أن تتوافر فيه عدة شروط هامة للقبول في الوظيفة، نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق.

أن تطابق شهادته ودراسته مع مؤهل تخصص الوظيفة الشاغرة المتقدم لها.

أن يكون راغب التقدم للوظيفة لائق طبيًا لطبيعة العمل.

أن تكون الشهادة الدراسية صادرة أو معادلة من التعليم العالي.

اجتياز المقابلة الشخصية، وما يليها من مقابلات أخرى خاصة بالعمل.

كيفية التقديم في وظائف الهيئة العامة للجمارك السعودية

وللتقديم على وظائف الجمارك السعودية، قم باتباع الخطوات التالي ذكرها:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني على رابط التقديم للوظائف الشاغرة.

القيام بتسجيل الدخول وملء البيانات المطلوبة.

ارفاق المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة الشاغرة.

استكمال كافة البيانات، والضغط على أيقونة التالي لتفعيل طلب التقديم.