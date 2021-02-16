طريقة إعداد الدرس في منصة مدرستي للمعلم وإضافة الواجبات أيضاً

توفر منصة مدرستي للمعلم كافة الأدوات اللازمة لتحضير الدروس والأسئلة والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، فيمكن للمعلم من خلال المنصة تحضير الدروس ورفعها على المنصة، وقد أفادت المنصة الطلاب والمعلمين بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أثبتت فاعلية التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول فاستطاع الطلاب استكمال الدراسة دون عوائق الأمر الذي ساعد على احتواء الفيروس بشكل كبير وتقليل أعداد الإصابات في المملكة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في المنصة من خلال اختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

سوف تظهر لك صفحة اختر منها الصفحة الرئيسية.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للمدرسة التابع لها.

اختر علامة التبويب الجدول الدراسي.

سوف يعرض أمامك الجدول المدرسي للمعلم.

قم بالنقر على الدرس الذي تريد إعداده ثم قم بالضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن.

ستظهر أمامك قائمة ربط الدرس بالمحتوى من مسار الدرس حدد المقرر والوحدة وعنوان الدرس ثم انقر التالي.



ستلاحظ أن الدرس قد أظهر التحضير تلقائياً بالإضافة إلى الإثراءات من منصة قناة عين التعليمية.

لإضافة إثراء جديد قم بالنقر على إضافة إثراء ثم اكتب اسمه وضع الرابط الخاص بالإثراء الذي تريد إضافته ثم انقر زر حفظ أو يمكنك الاكتفاء بالإثراءات المقدمة من قناة عين، ثم انقر زر حفظ وإنهاء.

إعداد الدرس في منصة مدرستي للمعلمطريقة إضافة واجب في منصة مدرستي

يعتبر الواجب أحد أهم العناصر التي يجب إضافتها للوقوف على مدى استيعاب الطالب للدرس، فهو عنصر أساسي في تقييم الطالب ولإضافة الواجبات يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالنقر على علامة التبويب المقررات والمصادر ثم اختر الواجبات ثم قم بالضغط على أيقونة إضافة واجب.

اختر المقرر والوحدة وعنوان الدرس الذي تريد أن تضم إليه هذا الواجب، وحدد اسم للواجب وموقعه من الكتاب من حيث رقم الصفحة ورقم السؤال في الكتاب المدرسي.

حدد طريقة تسليم الواجب هل هي ملف ويتم هذا الاختيار في حالة تطلب الإجابة على ملف وورد أو وجود رسومات يقوم الطالب بتصويرها وإرسالها في ملف، أو كتابة وفي تلك الحالة يقوم الطالب بالإجابة عن السؤال في المنصة مباشرة.

في نطاق الواجب اختر متاح لجميع معلمي المدرسة لأن هذا هو الخيار المتاح حالياً، ثم انقر زر التالي.

سيتم تحويلك غلى صفحة خالية انقر على أيقونة أضف سؤال